Особенности мужской диеты

Диеты – привилегия представительниц прекрасного пола, именно они заботятся о том, чтобы выглядеть привлекательными. Мужчина же соглашается на ограничения в питании только в особых случаях. В чем особенность диеты для мужчин, сообщает Menslife.

Конечно же, мужской организм отличается от женского. Например, он потребляет больше калорий, соответственно ему требуется больше пищи, особенно белков, для поддержания мышечной массы. Чаще всего мужчины работают больше женщин, в том числе и физически, поэтому им необходимо сохранять работоспособность.

Как сообщают медицинские справочники, в случае, если мужчина постоянно несет физические нагрузки, его организм нуждается в 1900-2400 ккал в день. Если же работа малоподвижная, сидячая, достаточно будет и 1500-1700.

И естественно, что мужчинам не подходят женские диеты, основанные на фруктах, кефире, твороге, зеленых салатах. Такая диета, конечно, вызовет потерю веса, но побочные эффекты могут быть самые неприятные - от надрыва на работе до импотенции.

Правила мужской диеты:

Режим мужского питания – три раза в день минимум;

Ограничение касается жиров, но не белков и углеводов;

Витамины А, B, C, D, E, клетчатка, магний и кальций – обязательные компоненты

Продукты для мужской диеты

Хлеб

Нет белым булкам и сдобе! Покупайте себе любимому хлеб из муки грубого помола или диетические хлебцы

Мясо

Из мужской диеты исключение недопустимо, особенно, если работа мужчины связана с физическими нагрузками. Но не следует готовить жареное мясо, блюда в панировке, забудьте о колбасных изделиях. Лучший обед худеющего мужчины - это кусок вареной постной говядины или курицы. Свинина на время предана забвению. Гарниры – овощные, и это не о картошке-фри.

Рыба

Мужчина, чья работа связана с интеллектуальной деятельностью, нуждается в этом продукте. Это источник фосфора, а также полезных жирных кислот, необходимых тканям мозга. Идеальный обед худеющего офис-менеджера – тушеная рыба с овощами.

Творог

Нежирный творог – неплохой перекус, но вряд ли мужчина удовольствуется одним творожком. Стоит добавлять к нему что-то типа хлебцев или галет, оттенять творог вкусом зелени, перца, грибов.

Овсянка

Это хороший завтрак, на достаточно длительное время дающий ощущение сытости. Кроме того в ней много полезного! Только не заменяйте натуральную овсяную кашу готовыми смесями мюсли. Эта сухая еда из коробок просто набор из обработанных хлопьев и различных калорийных добавок. Если «пустая» овсянка вызывает у вас смущение, добавьте в кашу ломтики свежих фруктов.

Салаты

Их состав может быть практически любым – свежие и отварные овощи, овощи гриль, овсяные хлопья, пророщенная пшеница, укроп, петрушка, чеснок. А вот заправку к салату выбирайте не из ряда майонезов или сметаны. Подойдет лимонный сок, небольшое количество оливкового масла.

Десерты

Дамы мужественно отказываются от сладкого, но мужскому организму сахар необходим! Конечно не в виде торта или пирожного с кремом. Подойдет тост с джемом, пара печений. Но злоупотреблять все равно не стоит.Напитки

Питьевой режим мужской диеты - около 2 л жидкости. Алкоголь не запрещен, но помните, что в нем много калорий и он стимулирует аппетит – будет не лишним. Пиво допустимо пару раз в неделю, по одной кружке бочковое. В «живом» пиве много полезных микроэлементов, но не в баночном. Безалкогольный ряд – соки-фреш, негазированная минеральная вода, кефир, нежирный йогурт, некрепкий чай. От кофе же лучше отказаться совсем.

Стоит отметить, что диета для мужчин оказывает более эффективное воздействие. Может быть, потому что мужчины более целеустремленны и доводят дело до конца. У представителей сильного пола более сильная воля, и они вряд ли позволят себе срывы на что-то запретное.