Электросамолет Rolls-Royce разогнался до рекордных 623 км/ч

Три года назад, анонсировав свой электрический самолет, Rolls-Royce пообещала побить на нем мировой рекорд скорости для авиации на электротяге. Похоже, что конструкторам компании удалось сдержать слово — взлетев с военного испытательного полигона, «Spirit of Innovation» (Дух инноваций) развил скорость 623 км/ч. Это достижение не только для самолетов, но и для любого электрического транспорта, сообщает Хайтек+.

«Spirit of Innovation» с самого начала создавали ради скоростных показателей, ориентируясь на планку, установленную Siemens в 2017 году — 338 км/ч. За движение отвечает электрическая силовая установка на 400 кВт (500 л. с.) и аккумулятор с самой высокой удельной мощностью, который когда-либо собирали для авиации, сообщает New Atlas. Он состоит из 6000 элементов с самой высокой плотностью энергии в авиации, утверждают разработчики. Активная система управления охлаждением защищает силовую установку от перегрева.

Во-первых, он взлетел на высоту 3000 метров за 202 секунды, побив свой предыдущий рекорд на 60 с. Во-вторых, поддерживал скорость 555,9 км/ч на протяжении трех километров. В-третьих, свыше 15 км летел со скоростью 532,1 км/ч. Эти три мировых рекорда были подтверждены Международной авиационной федерацией. Кроме того, «Spirit of Innovation» развил в моменте максимальную скорость в 623 км/ч, больше, чем у любого другого электрического вида транспорта.

По словам летчика Фила О’Делла, этот полет стал новой главой в истории Rolls-Royce и невероятным достижением для всей команды.