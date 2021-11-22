Жириновский обозвал Ленина самым страшным человеком

Скандальный лидер Либерально-демократической партии России, вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский раскритиковал своего тезку — Владимира Ленина, сообщает Деловая столица.

Так, Жириновский на своей странице в Twitter написал, что портрет Ленина появился в кабинете у нынешнего лидера российских коммунистов — Геннадия Зюганова.

"30 лет не было, а сейчас (Зюганов — "ДС") повесил огромный портрет. Ленин — главный террорист планеты Земля, страшнее человека не было на земле" , — написал лидер ЛДПР.

В мае Жириновский предложил продать тело Владимира Ленина, покоящееся в Мавзолее в центре Москвы. Пользователи подозревали политика в нетрезвости.