В Киеве произошел пожар в институте автоматики

В Киеве произошел пожар в здании института автоматики ул. Нагорной в Шевченковском районе.

Об этом сообщает пресс-служба﻿ ГСЧС.

Огонь вспыхнул примерно в 12:40 на четвертом этаже административного здания Киевского института автоматики на площади около 50 квадратных метров.

В 13:36 спасатели локализовали пожар, а в 13:42 ликвидировали. Во время тушения пожара были эвакуированы 14 человек. Жертв и пострадавших нет.

На месте пожара работали девять единиц техники и 38 человек личного состава подразделений ГСЧС.

Причина пожара будет устанавливаться правоохранителями.