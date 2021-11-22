Через 2 года обвиняемые по делам Майдана избегут наказания

Истекают сроки давности во всех преступлениях Майдана, кроме убийств. По этим делам назначаются 3-4 заседания в год, и они не проходят. Об этом, ссылаясь на пост адвоката семей Героев Небесной сотни Евгении Закревской в соцсети, сообщает Цензор.НЕТ.

В своем посте адвокат пишет, что "если ничего не изменить" , и "суды будут идти, как идут сейчас" , то "через два года все беркуты, следователи, прокуроры" по делам Майдана могут избежать наказания.

"Дела закроют по истечении сроков давности. Приговоров не будет", – подчеркнула Закревская.

По словам адвоката, через два года истекают сроки давности во всех преступлениях, кроме убийств.

"Это именно те беркуты, следователи и прокуроры, которые не убежали. Подавляющее большинство продолжает работать в полиции, прокуратуре. Они останутся на своих должностях с полным ощущением безнаказанности. Безнаказанности, доказанной в суде. И все это не потому, что "ничего не расследуется". Все эти дела расследованы. И маринуются в судах уже три, четыре, пять, а то и шесть лет", – отметила она.

А все потому, пишет адвокат, что "по делу назначаются 3-4 заседания в год, которые не проходят" .