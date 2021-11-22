В Николаеве подросток создал фейковую "Дію"

Киберполиция в Николаеве разоблачила 15-летнего хакера, который на платной основе создавал для граждан любой документ в "Дії" – от ID-паспорта до COVID-сертификата. По предварительным данным, к нему обратились около 30 клиентов, успевших приобрести поддельное приложение.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Подросток создавал фейковое мобильное приложение, полностью копировавшее мобильное приложение официального Единого портала государственных услуг "Дія".

В фейковой программе пользователям предоставлялась возможность создать себе любой документ из представленных в "Дії", на нем генерировался QR-код, но не считывался официальным приложением. В частности, пользователи могли изменить свой возраст, добавить любое фото или подделать сертификат о COVID-вакцинации.

Фейковое приложение юноша продавал в мессенджере за сумму от 250 до 650 гривен. Разница в сумме зависит от функционала и полноты разрешенных изменений в приложении.

Подросток работал только при полной оплате на электронный кошелек одного из платежных сервисов РФ, из которого затем выводил средства на карточный счет. После оплаты он присылал заказчику архив с программным обеспечением, клиенту оставалось его инсталлировать на собственный смартфон.

"В результате санкционированного обыска полицейские нашли в компьютерной технике и смартфоне юноши исходные файлы фейкового мобильного приложения "Дія", переписку с покупателями и сведения о его продаже и полученных средствах" , - говорится в сообщении.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 361 УК Украины "Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи", санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до трех лет.