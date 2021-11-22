Гарантии для Путина: о чем будут говорить президенты РФ и США

Наращивание количества российских войск на украинской границе может быть подготовкой Москвы к предстоящей встрече между Байденом и Путиным. В ходе которой российский президент попытается выторговать для себя "гарантии безопасности", которые будут неизбежно иметь отношение к геополитическому будущему Украины, сообщает Depo.ua.

Слухи российских СМИ по поводу скорых контактов между Белым домом и Кремлем понемногу обрастают более или менее официальными подтверждениями. В частности, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что точная дата следующего разговора Владимира Путина и Джо Байдена пока не определена, но сначала президенты, скорее всего, пообщаются в видеоформате.

Секретарь российского Совбеза Патрушев, в свою очередь, сообщил, что "затягивать" с проведением новой беседы президентов Москва и Вашингтон не будут, и разговор может состояться уже в декабре.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в пятницу никаких подробностей по поводу вероятного саммита не предоставила — но и вероятность его проведения не отрицала.

По слухам из России, сейчас в Москве и Вашингтоне формируют рабочие группы, которые будут заниматься вопросами контроля над вооружениями и сохранения стратегической стабильности. В состав этих групп, кроме дипломатов, войдут представители оборонных ведомств обеих стран. Первые консультации этих групп пройдут в Женеве в декабре.

При том, сколько и каких подгрупп не создавали бы участники переговоров, ключевая тема разговора, похоже, будет одна. Та, которую озвучил Путин на расширенной коллегии российского внешнеполитического ведомства, дав поручение российским дипломатам добиваться от западных стран "предоставления России серьезных долгосрочных гарантий безопасности". Обсуждение этой темы на предстоящей встрече, к слову, подтвердил и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Что касается Украины, то в кратковременной перспективе предстоящий саммит Байдена с Путиным будет иметь на нашу безопасность двоякое влияние. С одной стороны, пытаясь усилить свою переговорную позицию по всем вопросам, касающимся Украины, Кремль вряд ли пойдет на деэскалацию вооруженного противостояния на границе до момента разговора с Байденом. То есть почти сто тысяч российских военнослужащих с тяжелой техникой с нашей границы никуда не денутся. Более того, их количество и активность может возрасти.

Но, с другой стороны, реальную эскалацию конфликта накануне ключевого для него саммита Путин тоже вряд ли начнет. Поэтому до декабря, когда состоится виртуальный саммит, а вполне возможно — что и до января, когда вероятна реальная встреча двух лидеров, ситуация на наших границах будет ограничиваться демонстрацией мышц.

В свою очередь, что касается стратегической ситуации — то здесь Кремль, вне всякого сомнения, будет требовать для себя тех самых "гарантий безопасности". Которые, как не сложно догадаться, будут заключаться в обещании — вероятно, закрепленном документально — со стороны Вашингтона раз и навсегда покончить с перспективами вступления Украины в НАТО, ослабить военное сотрудничество с Киевом и так далее. Полным списком тех вещей, которые США, по версии российской пропаганды, обещали России в момент распада СССР.

При том, что именно Россия будет предлагать США взамен — не совсем понятно. Поскольку просто уйти из "ДНР" и "ЛНР" и оставить там на произвол судьбы "сотни тысяч российских граждан" Путин вряд ли отважится. А радикальное сокращение ядерных арсеналов и средств доставки, которое было бы весьма желательным для российской экономики, вряд ли соблазнит Вашингтон, при этом сразу по двум причинам. Во-первых, там хорошо усвоили уроки холодной войны, и понимают, что гонка вооружений ослабляет Россию заметно сильнее США. И, во-вторых, Вашингтону нужно сохранять ядерный паритет не только с Россией, но и с Китаем, производящим ядерные боеголовки и средства их доставки с удивительной скоростью.

Поэтому шансы на какой-то геополитический прорыв на предстоящей встрече Путина с Байденом — будь то в сфере урегулирования украинско-российского конфликта или в области глобального ядерного разоружения — к сожалению, минимальны. И внешняя политика путинской России после этой встречи, в общем-то, вполне может стать непредсказуемой.