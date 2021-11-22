Лукашенко заявил, что Германия должна забрать мигрантов

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пожаловался, что представители ЕС не контактируют с Минском по поводу решения проблемы мигрантов на границах.﻿ Об этом, ссылаясь на СМИ Беларуси, сообщает Новое время.

"Я жду, когда ЕС ответит на вопрос по 2000 беженцам… Я просил, чтобы они (Евросоюз и, в частности, Германия — ред.) их забрали. Они сказали, Меркель мне пообещала, на уровне Евросоюза рассмотрят эту проблему. Так не рассматривают даже. И даже то, что она мне пообещала — контактные лица. Они на контакт даже не выходят. Министр иностранных дел Беларуси Макей им звонит: "Давайте будем работать в этом ключе!" — Да мы там в командировке, еще где-то и прочее", — сокрушается Лукашенко.

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась, когда в начале прошлой недели мигранты с территории Беларуси, которых Минск с августа организованно свозит на польскую границу, пытались прорваться в Польшу.