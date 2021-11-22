ЕС введет пятый пакет санкций против Беларуси в ноябре

Европейский союз планирует ввести пятый пакет санкций в отношении Беларуси уже до конца ноября. США уже в начале следующего месяца, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

По словам министра иностранных дел Эстонии Эвы-Марии Лийметс, санкции были согласованы с другими странами, такими как США. В то же время 15 ноября министры иностранных дел союза согласовали и содержание пакета ограничений.

"Сейчас идет работа над юридическим оформлением пакета - юридические службы Евросоюза его шлифуют" , - добавила министр иностранных дел.

Также решается вопрос о наложении санкций против белорусской авиакомпании "Белави", которая сотрудничает с режимом Лукашенко.