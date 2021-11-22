Вице-президенты ЕБРР прибыли в Украину и планируют встречу с главой НБУ

Вице-президенты Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Алан Пийю, который отвечает за кредитную деятельность банка, и Марк Боумен, курирующий политику и партнерства, прибыли с недельным визитом в Украину для встреч с представителями власти и частных компаний, в частности, планируется встреча с главой НБУ Кириллом Шевченко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Высокопоставленная делегация ЕБРР сегодня начинает недельный визит в Украину для проведения встреч с властями страны и компаниями частного сектора. Во время визита вице-президент ЕБРР по банковским операциям Алан Пийю, который отвечает за кредитную деятельность банка, и вице-президент по политике и партнерствам Марк Боумен подтвердят поддержку ЕБРР Украины, ее программам реформ и стабильного развития", – указал банк в релизе в понедельник.

Согласно релизу, планируются встречи управляющего директора ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне и вице-президентов банка с главой НБУ, представителями международных финансовых институций и другими партнерами.