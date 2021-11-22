Блогеру, выкрикивавшему "Ганьба" Зеленскому, угрожали по телефону

Блогер и общественный активист Ярослав Бондаренко рассказал, что к его знакомым и их родственникам пришли правоохранители после выкриков "Ганьба" в адрес президента Зеленского. Об этом рассказал сам Бондаренко, сообщает Цензор.НЕТ.

21 ноября президент Зеленский принял участие в мероприятиях по чествованию памяти погибших во время Майдана. Когда глава государства в сопровождении политиков и охраны возвращался к автомобилю, собравшиеся возле мемориала с портретами погибших участников Революции Достоинства семьи Героев Небесной Сотни кричали ему вслед: "Ганьба", "Зрадник" и "Малорос".

По словам блогера, происходит что-то непонятное.

"Уже вторые сутки со мной никто не связывается, все контактные данные в полиции есть. Насчет расследований и так у меня больше тысячи заявлений. По сути, штурмуют маму Юлии Цепун (вдова Героя Небесной Сотни, волонтер, общественная активистка. – Ред.). К ней (Цепун. – Ред.) ломятся в квартиру. Вчера ночью ломились и туда, и туда, и сегодня утром", – рассказал Бондаренко.

Он связывает это с выкриками президенту Зеленскому.

"Мне часто звонят, угрожают или просят, а потом угрожают, удалить какие-то расследования. Вчера был такой же звонок, где-то в 21:30-22:00. Я ехал в пути с Банковой домой. Был звонок, и на русском мне предложили удалить канал на ютубе в течение трех часов. Сказали, если этого не будет, будут последствия", – продолжил Бондаренко.

Он сообщил, что еще не общался с правоохранителями.