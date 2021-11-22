Бешеные цены: на Киевском рынке увидели сало за 500 грн

В Киеве растут цены на сало. На Житнем рынке увидели продукт по 500 гривен за килограмм. Об этом в Facebook написал киевлянин Роман Горяйнов, сообщает Depo.ua.

"Пробегал мимо рынка, удивили продавцы мясного отдела стоимостью сала. Рука этой симпатичной женщины демонстрирует самый дешевый продукт по 200 грн, есть по 300 и 350, тот что ближе к продавщице — 500. Сало по 19$ за кило, это поражает" , — написал он.

Продавщица автору сообщения объяснила цену тем, что свиней с салом в Украине мало, и его скоро будут завозить из Аргентины.

Вероятно речь идет о самом дорогом виде продукта – "генеральском" сале с прослоями мяса. Его получают от свиней сальных пород.

В комментариях под сообщением пользователи удивлены ценой. Одна из прокомментировавших отметила, что в Запорожье сало можно купить по цене от 50 до 120 грн.