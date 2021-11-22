В Минэнерго подтвердили возобновление поставок э/э из Беларуси

Беларусь возобновила импорт электроэнергии в Украину﻿. Об этом заявил на пресс-конференции министр энергетики Герман Галущенко, сообщает Деловая столица.

"Беларусь со вчерашнего дня возобновила (импорт)" , — сказал Галущенко.

При этом он отметил, что Украина не рассчитывает на стабильную поставку электроэнергии из Беларуси.

Ранее на сайте Европейской сети операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) появилась информация о том, что 21 ноября возобновится импорт электроэнергии из Беларуси в Украину.