В Минэнерго подтвердили возобновление поставок э/э из Беларуси
Беларусь возобновила импорт электроэнергии в Украину. Об этом заявил на пресс-конференции министр энергетики Герман Галущенко, сообщает Деловая столица.
"Беларусь со вчерашнего дня возобновила (импорт)", — сказал Галущенко.
При этом он отметил, что Украина не рассчитывает на стабильную поставку электроэнергии из Беларуси.
Ранее на сайте Европейской сети операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) появилась информация о том, что 21 ноября возобновится импорт электроэнергии из Беларуси в Украину.