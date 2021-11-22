Штабы обороны Киева и Волыни провели учения

Штаб обороны Киева при участии общественной инициативы "Тотальное сопротивление" провели открытые учения на территории бывшего завода "АТЕК" в столице, сообщает УНИАН.

Подобные учения состоялись также на стрелковом полигоне возле г. Рожище на Волыни.

Участники учений занимались тактической подготовкой, упражнениями с оружием и основами первой медицинской помощи.

Как сообщают организаторы, целью учений была подготовка гражданского населения к сопротивлению в случае активизации российской агрессии.