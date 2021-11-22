Пандемия: что нужно знать о штаммах и COVID-вакцинации

Вторую годовщину распространения коронавируса Украина встречает новой волной заражения с рекордной смертностью. А эксперты все менее оптимистичны по поводу перспектив пандемии. Об этом пишет нардеп Виктория Вагнер, член Комитета ВР по вопросам здоровья нации, сообщает Новое время.

Пандемия COVID-19 за короткий период успела стать второй по смертоносности в новейшей истории. Пока по общей численности превосходит ее только ВИЧ-инфекция. Но она уносит жизни с 1980-х годов. И за четыре десятилетия оборвала жизни 36 млн человек.

По официальным данным, Украина в ноябре стала одним из мировых лидеров по смертности от коронавируса. Это не совсем точные данные, поскольку, например, Беларусь не дает реальные показатели по количеству зараженных и умерших.

Статистика свидетельствует: непосредственно от коронавируса SARS-CoV-2 в мире уже умерло более 5 млн 130 тыс. человек. Но понятно, что даже самые развитые страны не могут дать точные цифры. Некоторые тоталитарные государства скрывают правдивые данные смертности. А у слаборазвитых стран нет возможности посчитать реальное количество жертв.

В Украине статистика об умерших тоже ниже реального количества случаев. Думаю, у каждого есть знакомые, которые болели ковидом, но умерли от инфаркта или инсульта. Естественно, такие случаи попадают в другие статистические группы.

Таким образом, если учесть все факторы неточной статистики (от сопутствующих болезней до сознательного сокрытия данных тоталитарными режимами) можно предположить, что общее число умерших в мире может составить от 10 до 15 млн жертв.

Вакцина — не панацея, но…

В обществе активно обсуждаются данные эпидемиологического бюллетеня Всемирной организации здравоохранения, в котором сообщается о росте смертности в ноябре и в некоторых европейских странах.

Всем, кто ищет повод отказаться от вакцинации, стоит напомнить: каска и бронежилет во время боевых действий тоже не дают 100% гарантий, но никто не сомневается в том, что они спасают жизни.

По данным американского Федерального центра по контролю заболеваний у полностью вакцинированных риск заражения снижен в пять раз, а вероятность летального исхода в десять раз. В данном случае важно подчеркнуть, что речь идет о данных по уже существующим штаммам, в том числе и «Дельта».

Исследуя статистику летальных исходов показательно сравнить Нидерланды и Польшу.

В Нидерландах сейчас самое большое количество зараженных с начала пандемии. И это при том, что в стране полностью вакцинировано 73% населения. Также стоит отметить, что в Нидерландах и Польше почти равное количество новых заболевших. Однако смертность различается в десять раз. Как вы думаете в пользу какой из этих стран? В Польше вакцинировано двумя дозами более 53%. Умирает более 400 пациентов в день. Тот же показатель в Нидерландах — менее 40 человек в день.

Исследуя ситуацию с летальными исходами, эксперты предполагают, что уровень смертности зависит от трех причин: процента вакцинации, здоровья нации и уровня медицины.

Показательной оказалась ситуация во многих передовых странах с развитой системой домов престарелых. В Соединенных Штатах, в Канаде, в Великобритании и в Швеции самая высокая смертность оказалась в домах престарелых.

Лидерами по вакцинации в мире стали Объединённые Арабские Эмираты, где две дозы получили более 89% населения и на сегодня там встречаются лишь единичные случаи болезни.

При этом в Германии — при полной вакцинации почти 68% - сейчас пиковая заболеваемость за два года и волна только нарастает. А на островах Великобритании, при практически тех же процентах вакцинированных, удалось заглушить нарастающую волну.

Следует учитывать, что в Германии при заболеваемости более 46 тысяч (среднее за 7 дней) смертность около 250 человек. В Украине при заболеваемости в 19 тысяч (среднее за 7 дней) смертность в три раза выше — около 750 человек.

Что нужно знать о штаммах и к чему готовиться﻿

Итак, реальность подтвердила догадки ученных о большей, по сравнению с ранними версиями COVID-19, опасности штамма «Дельта».

Пожалуй, здесь стоит разъяснить широкой общественности то, что знают профильные специалисты.

Мутация для вирусов — это их биологическая норма.

Попадая в каждый новый организм, вирус способен дать мутацию. Малые мутации несущественны, а вот заметные вариации исходного вируса называют новыми штаммами. Вирусологи невесело шутят, что по образованию штаммов коронавируса дошло только до буквы «Дельта» и впереди — большая часть латинского алфавита.

А если серьёзно, то эксперты отмечают, что скорость мутаций COVID-19 пока относительно невысокая. Поэтому штамм «Дельта» все еще достаточно похож на своих более слабых предшественников. И поэтому разработанная изначально вакцина против этого штамма тоже достаточно действенна. Но гарантий того, что в любой момент не произойдет качественный скачок, способный привести к образованию новой особо опасной разновидности COVID-19, не существует. Поскольку чем больше людей болеют, тем шире возможности вируса для мутации. А на сегодня в мире ежесуточная заболеваемость (в среднем за семь дней) составляет 120 тысяч новых случаев заражения.

Например, в соседней Чехии лабораторно подтверждены случаи появления нового подвида штамма коронавируса AY 4.2. Этот вариант более заразный, чем «Дельта» и пока неизвестно настолько вакцинация эффективна в борьбе с ним.

Поэтому ни один вменяемый специалист-вирусолог не возьмётся прогнозировать, когда и каким образом завершится пандемия COVID-19 и сколько еще жертв ожидает человечество. Поскольку это зависит от ряда факторов: непредсказуемости мутаций вируса до возможности создания действующего лекарства.