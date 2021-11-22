"Укртатнафта" возобновила производство бензинов и дизтоплива
Оператор Кременчугского нефтеперерабатывающего завода частная компания "Укртатнафта" возобновила подачу нефтяного сырья на мощности по первичной переработке нефти и скоро возобновит отгрузку продукции потребителям, сообщает УНИАН.
"Сегодня, 22 ноября, все производственные установки вышли на обычный технологический режим. С завтрашнего дня начнется отгрузка товарной продукции потребителям", - говорится в сообщении пресс-службы компании.
Отмечается, что уже к концу этой недели отгрузка нефтепродуктов возобновится в полном ассортименте и обычных объемах.
13 ноября в г. Кременчуг Полтавской области на территории ПАО "Укртатнафта" произошло возгорание нефтепродуктов. Жертв и пострадавших не было.
Пожар привел к нарушению графика отгрузки нефтепродуктов заказчикам.