"Укртатнафта" возобновила производство бензинов и дизтоплива

Оператор Кременчугского нефтеперерабатывающего завода частная компания "Укртатнафта" возобновила подачу нефтяного сырья на мощности по первичной переработке нефти и скоро возобновит отгрузку продукции потребителям, сообщает УНИАН.

"Сегодня, 22 ноября, все производственные установки вышли на обычный технологический режим. С завтрашнего дня начнется отгрузка товарной продукции потребителям" , - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Отмечается, что уже к концу этой недели отгрузка нефтепродуктов возобновится в полном ассортименте и обычных объемах.

13 ноября в г. Кременчуг Полтавской области на территории ПАО "Укртатнафта" произошло возгорание нефтепродуктов. Жертв и пострадавших не было.

Пожар привел к нарушению графика отгрузки нефтепродуктов заказчикам.