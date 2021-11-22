Беларусь дала дополнительные разрешения украинским перевозчикам

Беларусь предоставила украинским перевозчикам дополнительные разрешения для международных грузовых автоперевозок, сообщает Деловая столица.

Предоставление дополнительных разрешений согласовали Мининфраструктуры и Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси.

Так, украинские перевозчики получат:

4 000 двусторонних разрешений;

3000 транзитных разрешений.

Данные разрешения стали доступны к заказу в электронном виде с 16:00 22.11.2021.