Беларусь дала дополнительные разрешения украинским перевозчикам
Беларусь предоставила украинским перевозчикам дополнительные разрешения для международных грузовых автоперевозок, сообщает Деловая столица.
Предоставление дополнительных разрешений согласовали Мининфраструктуры и Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси.
Так, украинские перевозчики получат:
- 4 000 двусторонних разрешений;
- 3000 транзитных разрешений.
Данные разрешения стали доступны к заказу в электронном виде с 16:00 22.11.2021.