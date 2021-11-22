Вакцина Pfizer показала 100-процентную эффективность для подростков
В компаниях Pfizer и BioNTech объявили первые результаты исследования эффективности их вакцины против COVID-19 для подростков от 12 до 15 лет. Препарат оказался на 100% эффективным, сообщает Обозреватель.
Об этом говорится в совместном релизе, опубликованном на сайте BioNTech. Как отмечается, было проведено наблюдение за участниками третьей фазы клинических испытаний. В нем приняли участие 2228 подростков.
Среди тех, кто получил две дозы препарата Pfizer/BioNTech не была зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. COVID-19 диагностировали только у тех участников исследования, которым вводили плацебо.
Как говорится в релизе, эффективность была высокой независимо от пола, расы и демографии и сопутствующих заболеваний. Pfizer и BioNTech планируют представить эти данные на научную экспертную оценку для возможной публикации.
"Профиль нежелательных явлений в целом соответствовал другим данным о клинической безопасности вакцины, при этом серьезных проблем с безопасностью не наблюдалось у лиц, прошедших не менее 6 месяцев наблюдения за безопасностью после второй дозы", – сказано в сообщении.