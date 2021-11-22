WhatsApp переписал политику конфиденциальности после многомиллионного штрафа

Мессенджеру WhatsApp пришлось переписать собственную политику конфиденциальности для пользователей из Европы. Она стала более детально прописанной, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Политику конфиденциальности пришлось обновить после того как ирландский регулятор выписал штраф компании на сумму 225 млн евро.

Отныне в политике подробнее прописано то, как именно WhatsApp собирает и использует данные пользователей и когда они удаляются. В то же время компания расписала правовые основы обработки информации.

В ближайшее время пользователи мессенджера из ЕС и Великобритании получат уведомления об обновлении конфиденциальности.