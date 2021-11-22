WhatsApp переписал политику конфиденциальности после многомиллионного штрафа

WhatsApp переписал политику конфиденциальности после многомиллионного штрафа

Мессенджеру WhatsApp пришлось переписать собственную политику конфиденциальности для пользователей из Европы. Она стала более детально прописанной, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Политику конфиденциальности пришлось обновить после того как ирландский регулятор выписал штраф компании на сумму 225 млн евро.

Отныне в политике подробнее прописано то, как именно WhatsApp собирает и использует данные пользователей и когда они удаляются. В то же время компания расписала правовые основы обработки информации.

В ближайшее время пользователи мессенджера из ЕС и Великобритании получат уведомления об обновлении конфиденциальности.

"Это обновление не меняет способ работы нашего сервиса, включая то, как мы обрабатываем, используем или делимся данными с кем-либо, в том числе и с нашей материнской компанией Meta", – отметили в WhatsApp.

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