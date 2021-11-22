Снег, мокрый снег, дождь или солнце: погода 23 ноября

Неделя в Украине началась с похолодания, за которым синоптики прогнозируют осадки – по большей части, в виде снега или мокрого снега, а кое-где – дождя. А это значит – погода﻿ понемногу сменяется с осенней на зимнюю.

Киев Харьков Днепр Одесса Узнайте погоду в вашем городе:

Итак, во вторник, 23 ноября, во всех центральных, северных и восточных областях, а также в большинстве западных ожидается температура от 1°С до 5°С днем и от -3°С до 1°С ночью. А вот на Закарпатье, а также во всех южных областях будет значительно теплее – около 4-8°С днем и от -1°С в горах до 5°С на юге ночью. И теплее всего будет в Крыму – там обещают 8-10°С днем и 5-7°С ночью.

Осадки 23 ноября ожидаются следующие: в западных (кроме Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой), центральных, северных и восточных областях – снег, на востоке и местами в центре – с дождем; на юге (кроме Одесской области) и в Крыму – дождь. На востоке, в центре и на севере ожидается ветер около 4-14 км/час. В южных и западных областях, а также в Крыму ветер будет сильнее – около 11-18 км/час в среднем, на юге и на полуострове местами возможны шквалы до 22 км/час.

В столице Украины, Киеве﻿, 23 ноября ожидается температура воздуха от -1°С до 3°С в течении дня, ветер 4-11 км/час и гололедица.