Нардепа Шахова подозревают в недекларировании почти 60 млн грн

Национальное антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили народному депутату VIII и IX созывов о подозрении во внесении недостоверных сведений в е-декларацию за 2020 год, сообщает Интерфакс-Украина.

"Он не внес в декларацию: 13 квартир в центре Киева, восемь паркомест, два дома в элитном коттеджном городке под Киевом общей площадью более 2 тыс. кв. метров, 27 земельных участков общей площадью около 115 га в Киевской области, дачу, нежилую недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования, доходы от продажи недвижимости" , - сообщает пресс-служба НАБУ в своем Telegram.

Правоохранители отметили, что в целом это состояние более чем на 59,5 млн грн.

Действия лица квалифицированы по ч.2 ст.366-2 УК Украины. Подозрение подписано генеральным прокурором.

Согласно информации на сайте Бюро, следствие установило, что также нардеп не внес в декларацию лицо, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, сведения об имуществе и доходах, владельцем которых является лицо, с которым он связан общим бытом, имеет взаимные права и обязанности и воспитывает троих общих детей.

"Отметим, что это первое врученное народному депутату подозрение по ст.366-2 после возобновления уголовной ответственности за внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию" , - сказано в сообщении.

Как стало известно агентству из источников в правоохранительных органах, речь идет о депутате Сергее Шахове (група "Довира").