Из полиции Харькова массово увольняются сотрудники

За десять месяцев 2021 года из патрульной полиции Харькова уволились в 1,5 раза больше сотрудников, чем за весь прошлый год. В городе уже нет пеших патрулей, пишет Юлия Бойко, РБК-Украина.

Сообщается, что сегодня в Харькове прошло выездное заседание парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности. На нем глава областного управления патрульной полиции Алена Стрижах пожаловалась на массовые увольнения.

"Престижа профессии нет из-за того, что у нас низкая заработная плата, и по некомплекту у нас сейчас вопиющая ситуация. У меня нет пеших патрулей. Помогли купить транспортные средства и Департамент патрульной полиции, и областной совет, и городской совет предоставили финансы на ремонт транспорта. Эта проблема решена. Но у меня нет людей, которые будут ездить в этих машинах" , - отметила она.

Стрижак не исключает, что уже после Нового года работать будет некому.