Хакеры атаковали сайт "Энергоатома" из-за соглашения с Westinghouse

Неизвестные киберпреступники совершили атаку на сайт ГП "НАЭК "Энергоатом" после того, как были подписаны соглашения с американской компанией Westinghouse, сообщает Деловая столица.

"Сегодня официальный сайт Энергоатома атаковали хакеры – и с тех пор нет доступа к публикациям прессцентра за все время работы Компании. Это произошло, как только были подписаны исторические соглашения между ГП "НАЭК "Энергоатом" и американской компанией Вестингауз. Специалисты делают все возможное для восстановления доступа к информационному ресурсу НАЭК" , — говорится в сообщении пресс-службы "Энергоатома".

В компании отметили, ссылаясь на данные Госспецсвязи, что количество киберинцидентов и различных атак постоянно растет. В течение шести месяцев удалось заблокировать более 1,1 млн атак различных видов на государственные информационные ресурсы, а также более 250 DDoS-атак.