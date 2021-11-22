НБУ обновил требования к механизму проверок банков

Национальный банк обновил положение об организации и проведении инспекционных проверок банковских учреждений в соответствии с законом об организации корпоративного управления и других вопросах функционирования банковской системы, сообщает UBR.

В частности, предусмотрены такие изменения:

определен порядок доступа в режиме пересмотра ко всем информационным системам банка, а не только к системам автоматизации банковских операций;

установлен порядок изготовления и изъятия (выноса из банков) копий документов и письменных объяснений.

Кроме того, центробанк учел опыт проведения проверок в условиях карантина. Теперь распорядительный акт НБУ о проведении инспекции можно направить банку в электронной форме. Также во время проверки в цифровой форме могут формироваться документы, за исключением справок и отчета об инспекции. Их нужно составлять в бумажной форме. К тому же встречи и интервью могут проводиться в режиме видеоконференций.

Нацбанк утвердил указанные изменения постановлением от 18 ноября, которое вступает в силу 23 ноября 2021 года.