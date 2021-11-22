Украине предлагали продать "Дію"
Иностранные государства и компании предлагали команде разработчиков приложения государственных услуг "Дія" продать свою разработку, однако программисты отказались, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"У нас было уже не одно общение с разными странами, компаниями. Я вам скажу честно, если бы мы хотели сфокусироваться на этом вопросе и где-то продать похожую технологию или помочь внедрить что-то похожее в какой-либо другой стране, — то мы бы это уже сделали… Мы сфокусированы на работе. И сейчас нет цели — создать и продать в другие страны "Дію" или похожий продукт", — сказал он.
Федоров акцентировал, что команда Минцифры сфокусирована на главной цели — оцифровать 100% услуг в Украине.
"Какая наша цель до конца 2024 года? Мы хотим оцифровать 100% всех услуг. Хотим, чтобы максимальное количество 95-100% людей имели доступ к интернету, неважно где — в маленьком населенном пункте, посредине дороги или когда ты едешь на поезде. И мы хотим, чтобы люди умели пользоваться технологиями, что очень важно, чтобы все были равны. А если ты не можешь или не имеешь доступа к технологиям, у тебя нет смартфона, компьютера, то чтобы человек приходил в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ, ЦНАП) и там получал качественные услуги намного быстрее, чем это было еще вчера", — подчеркнул министр.