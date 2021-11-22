Украине предлагали продать "Дію"

Иностранные государства и компании предлагали команде разработчиков приложения государственных услуг "Дія" продать свою разработку, однако программисты отказались, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"У нас было уже не одно общение с разными странами, компаниями. Я вам скажу честно, если бы мы хотели сфокусироваться на этом вопросе и где-то продать похожую технологию или помочь внедрить что-то похожее в какой-либо другой стране, — то мы бы это уже сделали… Мы сфокусированы на работе. И сейчас нет цели — создать и продать в другие страны "Дію" или похожий продукт" , — сказал он.

Федоров акцентировал, что команда Минцифры сфокусирована на главной цели — оцифровать 100% услуг в Украине.