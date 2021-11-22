В Кропивницком от коронавируса умерла девочка-подросток
В Кропивницком от осложнений коронавируса и сопутствующего заболевания скончалась 13-летняя девочка, сообщает Деловая столица.
"От тяжелого течения коронавирусной болезни умерла 13-летняя девочка, относившаяся к группе риска и сопутствующее хроническое заболевание: сахарный диабет", — сказано в сообщении Кировоградского областного центра контроля и профилактики заболеваний.
Отмечается, что вакцинация является единственным методом предотвращения тяжелого течения COVID-19.