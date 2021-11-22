Колумбийский полицейский переоделся в Гитлера, встречая немецкую делегацию

Президенту Колумбии Ивану Дуке пришлось принести извинения за инцидент, происшедший в полицейской академии города Тулуа. Местные стражи порядка, принимая делегацию германской полиции в рамках культурного обмена, нарядились в нацистские мундиры, сообщает NEWSru.

Один из курсантов изображал из себя Адольфа Гитлера, с ним была немецкая овчарка, судя по всему, изображавшая собаку Гитлера Блонди. Флаги гитлеровской Германии соседствовали с флагами ФРГ. Был даже изготовлен муляж реактивного самолета "Мессершмидт-262".

"Апологетика нацизма неприемлема. Я осуждаю любое использование символики, напоминающее о тех, кто несет ответственность за Холокост. Антисемитизму не должно быть место в мире", - сообщил президент.

Глава академии был отправлен в отставку.

Посольства Израиля и Германии опубликовали совместное заявление, в котором отвергли использование нацистской символики в любой форме