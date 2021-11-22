ГПСУ отреагировала на планы Шуфутинского приехать в Киев

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины будут действовать согласно законодательству, если российский певец Михаил Шуфутинский, выступавший во временно оккупированном Россией Крыму, приедет в Киев, сообщает InfoResist.

Спикер спикер ГПСУ Андрей Демченко подчеркнул, что в службе уже знают из открытых источников, что Шуфутинский неоднократно незаконно посещал Крым и ему запретят въезд в Украину после дополнительной проверки.

Демченко также напомнил, что незаконное посещение Крыма наказуемо штрафом и запретом въезда в Украину. При этом решение запретить въезд принимается непосредственно при попытке лица въехать в страну, поэтому сейчас в ГПСУ не могут такого сделать.