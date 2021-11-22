Польша не будет впускать мигрантов для отправки в страны их происхождения

Польша ни в коем случае не намерена пропускать на свою территорию мигрантов из Белоруссии, чтобы затем со своих аэродромов высылать их чартерными рейсами в страны их происхождения. Об этом заявил в понедельник заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский, сообщает ТАСС.

"Если речь идет о людях, которые находятся на территории Белоруссии, то мы ни в коем случае не собираемся впускать их в Польшу" , - сказал дипломат.

Таким образом, он опроверг сообщения некоторых польских СМИ, утверждавших, что Польша могла бы впустить часть мигрантов из Белоруссии, чтобы затем со своих аэродромов выслать их в страны их происхождения.

Замглавы МИД Польши пояснил, что высылаться будут лишь те мигранты, которым удалось нелегально попасть в Польшу из Белоруссии.

"В настоящее время эти люди находятся в центрах для иностранцев. Эти люди должны быть высланы в страны, из которых они прибыли" , - сказал дипломат.

Ранее в понедельник пресс-секретарь польской пограничной охраны Анна Михальская сообщила, что в ближайшее время Польша вернет на родину около 200 проникших в республику нелегально из Белоруссии мигрантов. По ее словам, с начала года польской погранохраной было зафиксировано уже 36 тыс. попыток нелегального пересечения границы из Белоруссии в Польшу. Только за последние сутки пограничники Польши предотвратили 346 попыток нелегального перехода границы мигрантами из Белоруссии.