Нардеп Куницкий получил штраф за нарушение ПДД

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Куницкий получил штраф в размере 340 грн за нарушение правил дорожного движения. Это случилось, когда политик ехал на выездное заседание Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, на котором рассматривались вопрос безопасности дорожного движения, сообщает Обозреватель.

Теперь его адвокат пытается оспорить штраф, об этом написал на своей странице в Facebook депутат Харьковского облсовета Анатолий Козловский. Он уточнил, что нарушение произошло на перекрестке, где в 2017 году Елена Зайцева насмерть сбила шестерых человек.

Отмечается, что на нардепа составили постановление по части 1 статьи 122 КУоАП. Речь идет о нарушении рядности.

"Александр так спешил на выездное комитет ВР по правоохранительной деятельности, где рассматривались вопросы безопасности дорожного движения, что нарушил рядность" , – написал Козловский.

Вместо Куницкого пришел его адвокат. Источник: Facebook Анатолия Козловского

На рассмотрение дела по нарушению Куницкий не пришел, вместо него был его адвокат, который ходатайствовал о переносе заседания минимум до 30 ноября, однако его назначили на 23 число.

Козловский отметил, что у нардепа якобы уже есть четыре неоплаченных штрафа.

Куницкий также известен как блогер ZPSanek. Он специализируется на дорожно-полицейской тематике и не раз вступал в споры с полицией.

Первый пост Анатолия Козловского.

Второй пост Анатолия Козловского.

Провести выездное заседание комитета ВР в Харькове решили из-за участившихся случаев смертельных ДТП в этом городе. Одним из таких стало происшествие, когда 16-летний Николай Харьковский за рулем Infiniti устроил аварию, в которой погиб один человек и трое пострадали.