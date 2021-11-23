В Италии одобрили ревакцинацию от коронавируса
В Италии одобрили вакцинацию граждан против коронавируса третьей (бустерной) дозой. Ее можно будет получить через пять месяцев после полного курса вакцинации (двух доз). Об этом заявил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца на совещании между исполнительной властью и губернаторами, сообщает Обозреватель.
По информации итальянских СМИ, политики обсуждали новые меры по противодействия четвертой волны COVID-19 в стране. По словам Сперанца, бустерная доза препарата против коронавируса имеет "решающее значение" для защиты от заболевания. Решение о дополнительной иммунизации итальянцев, как отметил политик, было принято после рекомендации итальянского агентства по лекарственным средствам.
"Бустерная доза имеет решающее значение для лучшей защиты нас самих и окружающих. После последнего совета Aifa (итальянского агентства по лекарственным средствам. – Ред.) ее можно будет делать через пять месяцев после завершения первого курса вакцинации", – отметил глава Минздрава Италии.
Как добавил чиновник, более 87% взрослого населения страны получили как минимум одну дозу препарата против коронавируса.
"По состоянию на сегодня (22 ноября. – Ред.) 87% итальянцев старше 12 лет получили первую дозу вакцины против COVID-19. Очень важные данные, которые, однако, следует рассматривать не как точку прибытия, а как этап. Каждая дополнительная вакцинация означает наличие более сильного щита и возможность лучше переносить следующие несколько недель", – сказал он.