В Италии одобрили ревакцинацию от коронавируса

В Италии одобрили вакцинацию граждан против коронавируса третьей (бустерной) дозой. Ее можно будет получить через пять месяцев после полного курса вакцинации (двух доз).﻿ Об этом заявил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца на совещании между исполнительной властью и губернаторами, сообщает Обозреватель.

По информации итальянских СМИ, политики обсуждали новые меры по противодействия четвертой волны COVID-19 в стране. По словам Сперанца, бустерная доза препарата против коронавируса имеет "решающее значение" для защиты от заболевания. Решение о дополнительной иммунизации итальянцев, как отметил политик, было принято после рекомендации итальянского агентства по лекарственным средствам.

"Бустерная доза имеет решающее значение для лучшей защиты нас самих и окружающих. После последнего совета Aifa (итальянского агентства по лекарственным средствам. – Ред.) ее можно будет делать через пять месяцев после завершения первого курса вакцинации" , – отметил глава Минздрава Италии.

Как добавил чиновник, более 87% взрослого населения страны получили как минимум одну дозу препарата против коронавируса.