23 ноября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники

В этот день в мире отмечаются Международный день акварели, Праздник собак и доброты "Wolfenoot", Международный день борьбы с безнаказанностью, Международный день имидж-консультанта, сообщает УНИАН.

В США - День отречения, День "Скушай клюкву", День эспрессо, День орехов кешью, в Португалии - День инженера, в Казахстане - День дорожной полиции, в Японии - День благодарности труду, в Грузии - День святого Георгия, в Бразилии - День инженера-электрика, в Мексике - День военно-морского флота, в Британии - День сериала "Доктор Кто", в Литве - День литовских воинов, в Словении - День Рудольфа Майстера.

Памятные даты 23 ноября, годовщины и события

В 1852 году в Англии были введены первые почтовые ящики.

23 ноября 1869 года был спущен на воду один из красивейших парусных кораблей, легендарный клипер "Катти Сарк" - единственный классический чайный клипер, сохранившийся до наших дней. Названный в честь короткой рубашки ведьмы Нэнни из стихотворной повести Роберта Бернса "Тэм о’Шентер", корабль был спроектирован Геркулесом Линтоном. С 1938 года клипер стал учебным судном. А в 1954 году "Короткая рубашка" поселилась в сухом доке в Гринвиче под Лондоном и стала музеем. Но в мае 2007 года "Катти Сарк" серьезно пострадал от пожара.

К счастью, более половины всех элементов корабля на тот момент времени были сняты с судна для реконструкции. Реставрация "Катти Сарк" заняла почти пять лет кропотливой работы лучших мастеров королевства и потребовала 50 млн фунтов расходов. Свою поддержку в восстановлении национального символа Великобритании оказало и правительство страны. В 2012 году королева Елизавета вновь открыла для посещения восстановленный легендарный клипер. Сегодня "Катти Сарк" является популярной туристической достопримечательностью. Рядом с ней расположены Гринвичский парк, Национальный морской музей, бывший Гринвичский госпиталь. В честь клипера назван сорт виски с изображением судна на этикетке.

В 1921 году президент США Уоррен Хардинг запретил докторам прописывать больным пиво в качестве лекарства и обходить тем самым "сухой закон".

В 1923 американский изобретатель и предприниматель, подполковник армии США, основатель компании по производству бритв "Schick Dry Shaver" Якоб Шик запатентовал первую электробритву.

В 1934 году на центральных дорогах Америки и Европы стали устанавливать недавно изобретенные светоотражатели для разделительных полос.

В 1935 году американский исследователь Линкольн Эллсворт впервые пролетел на самолете через всю Антарктиду, от моря Уэдделла до моря Росса.

В 1954 году в США "Дженерал Моторс" выпустил свой 50-миллионный автомобиль - позолоченный спортивный двухместный закрытый "Шевроле".

В 1980 году 4800 человек погибли в серии землетрясений, разрушивших юг Италии.

В 1981 году в Китае был разрешен частный бизнес.

23 ноября 2004 года компания "Blizzard Entertainment" выпустила в свет новую "игрушку", которая произвела фурор на рынке компьютерных игр, став уже девятым для компании рекордом в разряде "самая продаваемая игра".

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 23 ноября чтит память шести апостолов: Эраста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта и Тертия. Другие названия праздника: "Родион", "Родион Ледолом", "День Эраста", "Крепкий наст". В народе говорили: "Со святого Эраста жди ледяного наста".

Что сегодня нельзя делать

Не отправляйтесь в этот день в дальний путь, лучше посвятите свободное время саморазвитию. Не занимайте ничего соседям - можно отдать счастье. Не начинайте никаких новых дел.

Приметы на 23 ноября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

иней покрыл все вокруг - к морозу;

туман стелется по земле - к потеплению;

сильный ветер - к метелям;

развезло дороги - зима будет лютой;

расчирикались воробьи - к оттепели.

Именины 23 ноября

Именины у Родиона, Ивана, Константина, Дениса, Бориса, Петра, Георгия, Клементия, Алексея, Фелициаты, Анны, Ольги, Александра и Михаила.

Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева