Военные базы союзников: в "Слуге" подготовили механизм отражения атаки РФ

В Украине уже отработана процедура предоставления разрешения на размещение на территории страны военного контингента. В случае вторжения российских войск на территорию страны Верховная Рада может дать такое разрешение, сообщает Сегодня.

"Конечно, это может быть размещение определенных военных контингентов на территории Украины. Разрешение на это Верховная Рада предоставляет. В этом году также было дано разрешение на временное пребывание на территории Украины военных формирований. В случае необходимости я убежден, что мы можем быстро внести изменения в постановления и предоставить для других военных формирований такие разрешения" , – заявил нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24".

При этом Вениславский считает, что скорее всего помощь будет не в виде контингента, а в виде вооружения.