У президента Болгарии разъяснили заявление по Крыму

В пресс-службе президента Болгарии Румена Радева решили разъяснить его слова по поводу "российского" Крыма. Как отметили у президента, Радев имел в виду, что Крым – де-юре украинский, но контролируется Россией, сообщает Лига.net.

По информации болгарского государственного информ агентства БГНЕС, после того как заявление Радева раскритиковали в Министерстве иностранных дел Украины и посольстве США, у президента Болгарии решили разъяснить его слова. В пресс-службе отметили, что он неоднократно заявлял, что "аннексия" Крыма является нарушением международного права, и это "четкая позиция Болгарии во всех международных организациях".

"С юридической точки зрения Крым принадлежит Украине, и наша страна неоднократно заявляла о поддержке его суверенитета и территориальной целостности. В то же время, как подчеркнул в ходе предвыборных дебатов президент Румен Радев, "в настоящее время Крым находится под контролем России и более чем ясно, что эта проблема не может быть решена силой" , – говорится в заявлении пресс-службы.

У Радева отметили, что он неоднократно "выражал обеспокоенность" ситуацией в Черноморском регионе и "разделял опасения" касательно возможной эскалации на востоке Украины.