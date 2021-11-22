Резников сообщил о действиях ЕС и НАТО в случае агрессии РФ

Министры обороны США и Великобритании Ллойд Остин и Бен Уоллес в ходе переговоров с министром обороны Украины Алексеем Резниковым заявили, что находятся в стадии очень серьезных консультаций между другими партнерами стран Альянса и ЕС о готовности принимать очень решительные шаги на опережение в связи с действиями РФ на границе с Украиной, сообщает Корреспондент.

"Меня заверили в безусловной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах признанных международным сообществом границ. И меня заверили, что происходят очень серьезные консультации между другими партнерами стран Альянса и ЕС о готовности принимать очень решительные шаги, причем на опережение. Это будет касаться и политических, и экономических шагов, и в том числе определенной помощи Украине" , - сказал министр обороны Украины Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

По его словам, он имел возможность встретится не только с министром обороны США, но и с представителями Государственного департамента США, Совета национальной безопасности и обороны, сенаторами, представителями Конгресса.