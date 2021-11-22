Витренко призвал США усилить санкции против "СП-2"

Запуск в эксплуатацию Nord Stream 2 позволит Москве полностью вывести украинскую ГТС из цепи поставок газа в Европу и развяжет руки для масштабной вооруженной агрессии против нашей страны, сообщает Укринформ.

Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко во время онлайн-конференции "Москва, Nord Stream 2 и европейский энергокризис" в Атлантическом совете.

"В случае если не будет необходимости транспортировать газ через Украину, России будет проще начать полномасштабную военную операцию против Украины. Поскольку поставки российского газа не пострадают в таком случае – они (в Кремле – ред.) и дальше будут получать деньги с европейского рынка" , - сказал Витренко.

По его словам, в случае запуска Nord Stream 2 европейцы не испытают немедленного дискомфорта от внезапного прекращения поставок газа, если Россия усилит военную агрессию против Украины.

В связи с этим Витренко призвал власти Соединенных Штатов не откладывать новые санкции против России до момента, когда уже будет поздно, и Москва добьется запуска нового газопровода. По его словам, если сейчас для администрации США это сделать сложно, учитывая интересы европейских партнеров, то потом станет еще гораздо сложнее.

Председатель правления Нафтогаза отметил: если сейчас ввести санкции против Nord Stream 2, европейцы этого не почувствуют, поскольку бесперебойные поставки будут обеспечиваться через украинскую ГТС. Если же санкции США против Nord Stream 2 будут введены, когда этот трубопровод заработает, а поток газа через Украину будет прекращен, в Европе это обязательно ощутят, указал Витренко.

В то же время он подчеркнул, что немедленные санкции США против Nord Stream 2 будут вынуждать Россию играть по правилам, прекратить использовать газ как оружие – и это будет предотвращать новые проявления агрессии.