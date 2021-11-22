В Израиле начали вакцинировать детей от COVID-19

Медики Израиля начали кампанию вакцинации против коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет, сообщает Укринформ.

Согласно информации местных СМИ, прививки будут осуществляться вакциной производства Pfizer/BioNTech.

Официально эта кампания должна стартовать 23 ноября. Но в некоторых районах, куда уже поступили детские дозы вакцины, медики начали прививать еще вчера.

За первый день вакцинация охватила несколько сотен детей. В общей сложности вакцину забронировали для 24 тысяч детей - как уточняет издание, это примерно 2,5% от имеющих право на прививки в этой возрастной группе.