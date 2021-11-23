У Байдена подтвердили намерение президента идти на второй срок

Подтвердилась информация о том, что президент США Джо Байден хочет баллотироваться на второй срок. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Лента.Ру.

По ее словам, Байден не отказывается от планов о переизбрании в 2024 году.

"Таковы его намерения" , — сказала Псаки в ответ на вопрос журналистов.

Публикации об участии Байдена в ближайших президентских выборах появились незадолго до этого в местных СМИ. Сообщалось, что 79-летний политик собрался баллотироваться на второй срок, несмотря на падение его рейтингов.

По данным The Washington Post, все усилия ближайшего окружения президента направлены на то, чтобы убедить сторонников в стремлении главы государства остаться в Белом доме. К моменту выборов в 2024 году Байдену исполнится 81 год.