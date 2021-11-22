Корабль с боевыми катерами для Украины вошел в Черное море

В акваторию Черного моря вошел американский корабль, который везет в Украину два патрульных катера для ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным сайта отслеживания кораблей Marine Traffic, судно прошло Босфор и следует в Одессу. На его верхней палубе расположены два катера. Кроме катеров, на судне есть несколько контейнеров с разным оборудованием.

Island – патрульные быстроходные катера, предназначенные для береговой охраны. Они также используются для поисково-спасательных операций в прибрежных водах.