США расширят санкции против "CП-2" - Вloomberg

Соединенные Штаты намерены ввести новый пакет санкций в отношении российского газового проекта Северный поток-2. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Корреспондент.

Согласно материалам Вloomberg, на этот раз санкции коснутся компании, связанной с Россией и двух судов. По словам Блинкена, администрация президента США стремится "оказать большее давление на Россию".

"Белый дом намерен ввести санкции в отношении участвующей в реализации проекта газопровода Северный поток-2 компании Transadria Ltd и двух судов, связанных с этим проектом" , - заявил Блинкен.

Он уточнил, что в рамках вводимых ограничений принадлежащее Transadria Ltd судно Марлин будет обозначено как собственность, подлежащая блокировке. Название второго судна, попавшего в "черный список", Блинкен не стал уточнять.