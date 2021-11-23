Европе предсказали серьезные проблемы из-за отказа от атомной энергии

Если власти стран ЕC не включат атомную энергию в процесс трансформации энергосистемы, то это может поднять цены на рынке, вызвав серьезные социальные проблемы, сказал глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик, сообщает Лента.Ру.

В Европе продолжаются дебаты о том, следует ли считать ядерную энергетику зеленой. В зависимости от исхода переговоров, негативное влияние на экономику ЕС будет сильно различаться, предсказывает Дембик. Если ядерную энергию не включат в трансформацию, то это приведет к повышению цен на энергию, окажет давление на экономику и может создать дополнительную социальную напряженность, уверен эксперт.

С другой стороны, если Евросоюз продолжит использовать атомные электростанции и не откажется от них, то трансформация энергосистемы будет менее болезненной, считает Дембик. При нынешнем уровне технологического развития возобновляемые источники энергии не могут заменить ее традиционные источники, добавил сотрудник Saxo Bank.

Ранее сообщалось, что Франция построит ядерные реакторы, чтобы уменьшить зависимость страны от импорта энергоресурсов и достичь целей Парижского соглашения, выполнение которых необходимо для спасения планеты.

В октябре о необходимости ускоренного перехода на возобновляемые источники энергии заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Она пообещала к концу 2021 года предоставит правила, которые будут стимулировать страны Евросоюза быстрее переходить на экологически чистую энергию