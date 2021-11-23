Штаты могут дополнительно вооружить Украину - CNN

Белый дом рассматривает возможность отправки в Украину дополнительной партии вооружения из-за угрозы нападения России. Также США могут отправить в Украину военных советников, сообщает Корреспондент.

По материалам CNN, в пакет помощи Украине могут войти новые противотанковые и противотанковые ракеты Javelin, а также минометы. Системы противовоздушной обороны, такие как ракеты Стингер.

Министерство обороны США настаивает на отправке в Украину оборудования, которое раньше планировали отправить в Афганистан. К нему относятся, к примеру, вертолеты Ми-17. Это российский вертолет, который США изначально купили для передачи афганцам.

"Пентагон сейчас решает, что с ними делать после ухода США из Афганистана" , - говорится в сообщении.

В то же время, ряд чиновников США обеспокоены тем, что отправка вооружения в Украину может быть расценена Москвой как серьезная эскалация конфликта.

В частности, подполковник в отставке Седрик Лейтон сообщил CNN, что противотанковые ракеты Javelin "весьма эффективны против танков Т-80, которые россияне фактически используют против Украины прямо сейчас".

Также он отметил, что любая дополнительная помощь Украине, несомненно, чревата "дальнейшим обострением напряженности в отношениях с Москвой".