Названа дата поступления транша от МВФ в Украину
Второй транш МВФ в размере около 700 млн долларов будет на украинских счетах уже во вторник, 23 ноября. Об этом заявил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.
"Второй транш программы в размере около 700 млн. долларов уже во вторник будет на счетах украинского правительства", - сообщил он в Facebook.
Рашкован также поблагодарил Совет директоров МВФ за положительное решение о первом пересмотре программы Stand-By с Украиной и продлении программы до конца июня 2022 года.
"Благодарю всех, кто много месяцев работал над воплощением этого решения. Теперь нужно работать дальше", - отметил он.
Напомним, что МВФ утвердил продление программы Stand-By с Украиной. Фонд выделяет нашей стране транш кредита на 699 миллионов долларов.