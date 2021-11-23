В России провели крестный ход против COVID-19

В российским городе Краснотурьинск, что на Урале, провели крестный ход и молебен против коронавируса. При этом почти все участники были без масок, несмотря на то, что социальная дистанция соблюдалась далеко не всегда, сообщает Обозреватель.

Согласно информации российских СМИ, в нем принимали участие прихожане собора Максима Исповедника.

В Краснотурьинске провели крестный ход против коронавируса. Источник: "Новый день"

В храме отметили, что молебен о преодолении пандемии рекомендован предстоятелем Русской православной церкви патриархом Кириллом. После молитвы также состоялся автопробег по городу. В машинах везли иконы, посвященные Богородице.

Крестный ход против коронавируса в Краснотурьинске. Источник: "Новый день"

"Есть такая традиция – если случается эпидемия, выходить с иконами, обращаться к Богу и Пресвятой Богородице, чтобы они отвели болезнь" , – заявил протоиерей Андрей Лимонов.

Как видно по опубликованным фото, во время молебна возле храма почти все участники были без масок, кроме одной женщины, у которой она была спущена на подбородок. При этом никто не соблюдал социальную дистанцию.

На молебне против коронавируса люди были без масок и не соблюдали дистанцию. Источник: "Новый день"

Отметим, что за последние сутки в России было зафиксировано 35 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом, еще 1 241 человек скончался.