США приветствуют новое заявление президента Болгарии о Крыме

США приветствуют позицию президента Болгарии Румена Радева в отношении украинского Крыма, информирует Государственный департамент, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы приветствуем сегодняшнее заявление президента Радева, в котором он подтвердил поддержку Болгарией Украины. США, "Большая семерка", Европейский Союз и НАТО были ясны и едины в нашей позиции, что, несмотря на попытку России аннексировать, Крым - это Украина" , - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пресс-служба президента Болгарии Румена Радева разъяснила позицию главы государства относительно оккупированного Крыма в связи с его высказыванием во время теледебатов в рамках предвыборной кампании.

До этого президент Болгарии Румен Радев назвал Крым российской территорией и заявил о неэффективности санкций против России.