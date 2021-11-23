Премьер Эфиопии собрался возглавить войну против повстанцев

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед пообещал вывести войска своей страны с фронта и возглавить войну против повстанцев. Как известно, в стране активизировались военные действия, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

Как сообщает The Guardian, Ахмед пообещал пойти на фронт, чтобы возглавить силы обороны.

"Начиная с завтрашнего дня я буду мобилизован на фронт, чтобы возглавить силы обороны" , - заявил он.

Он также призвал других жителей присоединиться к нему на фронте.

"Те, кто хочет быть среди эфиопских детей, которых будет приветствовать история, поднимитесь сегодня за свою страну. Встретимся на фронте" , - заявил он.

Как известно, в Эфиопии повстанческая группа Народно-освободительного фронта Тыграя продолжает наступления, требуя контроля над столицей. Это привело к тому, что в стране был введен режим чрезвычайного положения. Многие страны просят своих граждан избегать поездок в Эфиопию.