Резников рассказал о резерве теробороны

В Украине с 1 января начнет действовать закон «О национальном сопротивлении», который позволит в случае необходимости привлечь тероборону для защиты государства, сообщает Укринформ.

Об этом в эфире программы «Свобода слова» на ICTV заявил министр обороны Алексей Резников, отвечая на вопрос, есть ли у Украины возможность ответить на мобилизацию резервистов в России.

«Мы учимся оказывать сопротивление и сдерживание уже восьмой год. Благодаря народным депутатам принят соответствующий закон «О национальном сопротивлении», о всеобъемлющей обороне, который с 1 января начнет действовать. Поэтому у нас есть понимание территориальной обороны, у нас более 200 тысяч украинцев и украинок уже в резерве, которые прошли через этот фронт, имеют опыт. Они добровольно согласились быть в этом резерве, они, по сути, военнообязанные» , - отметил Резников.

Он добавил, что в случае необходимости развертывание батальонов территориальной обороны будет происходить согласно закону с использованием соответствующих резервов и вооружений.