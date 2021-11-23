Арестович назвал причину отставки Бурбы

Экс-руководитель ГУР Василий Бурба был уволен за нарушение порядка принятия командирских решений во время важной операции, сообщает Укринформ.

Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

«Василий Бурба был уволен потому, как мне кажется, что он нарушил порядок принятия командирских решений во время проведения операции в зоне высокой политической ответственности» , - сказал Арестович.

Он добавил, что, «по его данным, нуждающимся в проверке», экс-глава ГУР инициировал активную фазу операции – перемещение наемников ЧВК Вагнера в Беларусь, не уведомив Президента Украины.

«Он поставил его (Президента. – ред.) перед фактом, пытался посадить турецкий самолет накануне подписания стратегического соглашения с Турцией, благодаря которому у нас есть «Байрактары». И потом, когда его за это уволили, он испугался, возможно, испугался аудита Главного управления разведки и бросился под защиту медиа и политиков, чтобы сейчас перед нами позировать в роли пострадавшего за правду человека» , - заявил Арестович.

По его словам, Василий Бурба находится под государственной охраной: «Его охраняют десять человек, а действующего руководителя разведки только два».

Комментируя высказывания экс-руководителя ГУР Минобороны о том, что в высшем руководстве страны есть агент, действующий в пользу России, Арестович заметил, что это «слова Василия Бурбы во время ток-шоу», не имеющие ни одного процессуального статуса.

В то же время он выразил уверенность, что это публичное заявление будет расследовано: «ДБР, СБУ, Генпрокуратура скажут свое слово. Они уже принимают меры и будут принимать еще».