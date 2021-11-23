Украина в ООН напомнила о поставках Россией оружия в ОРДЛО
Противодействие незаконным поставкам оружия на оккупированные территории - один из приоритетов в сфере безопасности для Украины, защищающей суверенитет и территориальную целостность от агрессии РФ, сообщает Укринформ.
Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при ООН Юрий Витренко во время дебатов в Совбезе, касающихся стрелкового оружия и легких вооружений, в Нью-Йорке.
«Украина сталкивается с незаконными поставками оружия в больших масштабах через участок границы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в Крыму», - сказал дипломат.
Он напомнил о регулярных сообщениях о «тайных ночных конвоях, которые въезжают в Украину и выезжают из нее». По словам Витренко, под предлогом гуманитарной помощи или другими путями в Украину доставляется все большее количество оружия, боеприпасов и военной техники.
Такие действия противоречат букве и духу программы ООН по предотвращению незаконного обращения стрелкового оружия и легкого вооружения, а также подрывают глобальные и региональные усилия в этой сфере, подчеркнул Витренко.
«Единственным действенным способом остановить это, является возобновление полного контроля правительства Украины над всем участком международно признанных границ нашей страны», - подытожил украинский дипломат.