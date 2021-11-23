В РФ вводятся новые стандарты захоронения трупов в военное и мирное время

В РФ вводится или обновляется ряд госстандартов гражданской обороны на случай чрезвычайных ситуаций или военных конфликтов, в том числе, касающиеся массового срочного захоронения людей и животных, сообщает Укринформ.

Согласно данным российского сайта "База ГОСТов", такие стандарты вступят в силу с февраля 2022 года. Среди принятых госстандартов – "Защитные сооружения гражданской обороны. Порядок оценки готовности"; "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Оценка ущерба. Термины и определения"; "Защитные сооружения гражданской обороны. Сооружения быстровозводимые блок-модульного типа полной заводской готовности. Общие требования"; "Захоронение срочное трупов в военное и мирное время. Общие требования". Все они приняты в период с 31 августа по 13 сентября 2021 года и будут введены с 1 февраля 2022 года.

В последнем из указанных госстандартов прописан "комплекс мер по срочному захоронению трупов людей и животных, погибших во время военных конфликтов или в результате этих конфликтов, а также, в случае необходимости, в результате чрезвычайных ситуаций мирного времени".

Расписываются нормативы и технологии кремации, а также захоронений в братских могилах с дезинфекцией с помощью хлорной извести. Соответствующие иллюстрации показывают процесс создания братской могилы с помощью трактора.

Предусмотрены особые меры безопасности при повышенном радиационном фоне или риске инфекционного заражения.

Разработчик документа – Всероссийский НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

Российские СМИ уточняют, что сейчас в РФ имеются рекомендации по срочному захоронению тел, но они рассчитаны только на военное время. Введенный новый госстандарт фактически распространяет военные правила для "чрезвычайных ситуаций" мирного времени.